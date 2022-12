Scomparso da Bologna, lo ritrovano i carabinieri a Poggibonsi dopo dieci giorni

È stato rintracciato dai Carabinieri un uomo che si era allontanato da casa dieci giorni fa lasciando perdere le proprie tracce.

Non sarebbero state fornite motivazioni del gesto ma alla fine l’uomo è apparso sereno anche se disorientato.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Poggibonsi hanno rintracciato una persona che si era allontanata da Bologna nei giorni scorsi. L’uomo,52 anni, viaggiava sulla propria auto e si era fermato a Poggibonsi alla ricerca di un luogo poco frequentato dove trascorrere la notte ma la sua presenza in un parcheggio molto frequentato, ha attirato l’attenzione della pattuglia dei carabinieri impegnati nel consueto servizio di controllo del territorio: i militari, fermatisi per approfondire l’accertamento, ne hanno avvertito il disagio, inoltre da un controllo hanno riscontrato che si trattava di una persona della quale era stata denunciata la scomparsa a Bologna. Pertanto gli hanno prestato assistenza portandolo in caserma dove è stato sottoposto ad accertamenti sanitari da parte del 118 e gli hanno dato da mangiare. Nel frattempo, sono stati avvisati i familiari che sono giunti da Bologna per ricondurlo a casa.