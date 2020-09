Scomparsa Luca Liserani, il cordoglio del’associazione A.mici miei

“La prematura scomparsa di Luca Liserani ci ha profondamente, dolorosamente colpito: tutti noi abbiamo potuto apprezzare il suo grande cuore, una persona speciale, un grande amico di A.mici Miei, sensibile e generoso nei confronti degli animali più sfortunati”.E’il messaggio di cordoglio di Laura Neri, presidente di A.Mici Miei dopo la scomparsa di Luca Liserani, storico farmacista senese.” Rimane in noi il ricordo di una persona garbata e disponibile, a cui va la nostra infinita gratitudine per l’aiuto costante dato ai nostri mici- si legge ancora nel testo-. In questo momento doloroso, a nome personale e di tutta l’associazione desidero esprimere le mie condoglianze alla famiglia, in particolare a Gabriella che condivideva con lui il grande amore per i gatti. Ci mancheranno moltissimo i suoi consigli e le sue premure. Lo ricorderemo sempre con grande affetto”.