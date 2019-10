Scomparsa del professor Velio Bocci, il cordoglio dell’università

L’Università di Siena esprime profondo cordoglio per la scomparsa del professor Velio Bocci, professore emerito dell’Ateneo senese, per tanti anni docente ordinario di Fisiologia.

Studioso di fama mondiale, il professor Bocci ha insegnato in Ateneo dal 1969 ed è stato direttore dell’allora Istituto di Fisiologia per Farmacia. Autore di molte pubblicazioni scientifiche, in particolare è stato pioniere negli studi sull’interferone e sulle citochine, tra i primi a comprendere l’importanza di queste molecole nella fisiologia e nella fisio-patologia.

Conosciuto e stimato dai colleghi e dagli studenti, nei tanti anni di insegnamento e ricerca all’Università di Siena Bocci è ricordato come un maestro di scienza e un grande ricercatore

Foto presa da Facebook