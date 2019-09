Sclerosi multipla: a Siena oltre 500 malati. L’Asl organizza giornate formative per il personale

A Siena sono 538 le persone colpite dalla sclerosi multipla . Anche se la ricerca ha fatto grandi passi negli ultimi tempi permettendo diagnosi e trattamenti abbastanza precoci, il tema del mantenimento della qualità della vita e della quotidianità rimane centrale per ogni persona affetta. L’Asl sud est ha allora deciso di organizzare due edizioni per 4 giornate formative (dal 16 al 19 settembre) sul percorso diagnostico-terapeutico assistenziale (PDTA) nella sclerosi multipla che si terranno a Siena, grazie alla collaborazione tra Ausl Toscana sud est e AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla).L’Ausl Toscana sud est ha già avviato un percorso diagnostico-terapeutico assistenziale (PDTA), che, pur nella complessità della patologia, garantisce l’applicazione delle migliori evidenze scientifiche e la migliore qualità e efficienza delle cure. Una volta implementato, il PDTA consente una presa in carico ottimale e gradualmente, quindi, una migliore qualità di vita per tutte le persone coinvolte nella sclerosi multipla, compresi anche i loro familiari.Da qui la necessità di un corso di formazione degli operatori nella riabilitazione nella Sud Est, in sinergia con AISM. L’obiettivo è quello di entrare nel mondo reale della cura, anche con dimostrazioni pratiche, proiezioni di video e valutazione di casi clinici.“Riteniamo che questo evento formativo, grazie alla partecipazione dei professionisti dell’Ausl Toscana sud est e delle formatrici esperte di AISM, produrrà un forte impatto sia sul lavoro di équipe sia sul territorio e sulle storie di malattia e di cura delle persone”, hanno commentato Maria Giovanna D’Amato, responsabile dell’osservatorio PDTA nello Staff della direzione sanitaria dell’Ausl Toscana sud est, e i rappresentanti delle sezioni AISM dell’Area vasta che partecipano al tavolo del PDTA.Il programma prevede, dunque, due edizioni: la prima dal 16 al 17 settembre (alla Fondazione Toscana Life Sciences – strada di Petriccio e Belriguardo n. 35 Siena); la seconda dal 18 al 19 settembre (il 18 settembre alla Fondazione Toscana Life Sciences, il 19 nell’aula grande della formazione del centro direzionale di piazzale Carlo Rosselli n. 26, sempre a Siena).