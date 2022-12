Sciopero dell’Inl, a Siena non verranno garantiti i servizi dell’Ispettorato del lavoro

“A seguito della gravissima ed incomprensibile esclusione del personale dell’Inl e di Anpal dall’armonizzazione delle indennità di amministrazione, per effetto della quale i dipendenti di queste Enti non hanno ricevuto gli aumenti previsti per le altre amministrazioni del comparto delle funzioni centrali, anche il personale dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Siena aderisce alla mobilitazione proclamata unitariamente dalle organizzazioni sindacali e allo sciopero indetto per l’intera giornata di lunedì 12 dicembre 2022”.

Lo comunicano in una nota Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Pa, Confintesa Fp Siena

“Già lo scorso 13 maggio-si legge ancora-, dopo una lunga battaglia che il 18 marzo aveva visto un primo sciopero con il 90% di adesione, tutte le rappresentanze sindacali avevano firmato un verbale d’intenti con l’allora ministro del Lavoro: “È questione che merita di essere risolta dando risposte concrete alle lavoratrici e ai lavoratori” si leggeva nel testo, con l’impegno a far partire la perequazione dal 2023 inserendola nella futura legge di Bilancio. Dato che gli altri dipendenti ministeriali avevano ricevuto gli arretrati fin dal 2020, lo stesso si aspettavano i lavoratori di Inl e Anpal. Invece a tutt’oggi, pur nelle more del cambio di Governo, di questa perequazione non v’è traccia”.

Proseguono dai sindacati: “Sempre più spesso sentiamo parlare della necessità di interventi in tema di lavoro e sicurezza: come possiamo pensare di intervenire per ridurre gli infortuni sul lavoro, di aumentare le tutele per i lavoratori e di migliorare i servizi di prossimità alla cittadinanza che l’Inl deve assicurare senza un investimento concreto su chi deve controllare e garantire la salute e sicurezza dei lavoratori? Nel nostro territorio l’Ispettorato del lavoro è passato in pochi anni da 40 a 20 unità di personale, di cui sono rimasti solo 10 ispettori; ciò comporta che sempre più spesso gli ispettori del lavoro siano impegnati a svolgere mansioni di ufficio piuttosto che vigilare nei luoghi di lavoro”.

Le lavoratrici ed i lavoratori “non si accontentano di promesse o impegni ma, ritenendo di essere stati ingiustamente esclusi, pretendono di ricevere lo stesso trattamento previsto per i colleghi del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, pertanto lunedì 12 dicembre non potranno garantire i servizi generalmente offerti agli utenti dagli uffici dell’Ispettorato del lavoro di Siena”.