Scherma, il Cus inaugura la stagione al meglio

Bel successo per la cerimonia d’apertura della stagione agonistica 2022/23 della sezione scherma del Cus Siena, oltre alla numerosa partecipazione dei ragazzi e ragazze della sezione era presente il vicepresidente vicario del Cus Filippo Carlucci che oltre a ringraziare il numeroso pubblico di genitori ha ringraziato oltre a Estra, main sponsor della sezione, anche la Società Gs sistemi che ha affiancato la scherma dalla scorsa stagione; Carlucci ha evidenziato le linee guida, che la sezione si è data, in merito alla ripresa della stagione agonistica . L’attività prevedrà la partecipazione in campo regionale, nazionale e internazionale sia olimpico che paralimpico.

Nel frattempo le gare non sono iniziate male in quanto Benedetta Palazzi nella prova regionale di qualifica per la prima prova del Campionato italiano ha conquistato il bronzo nelle under 17 di spada e la finale ad otto nelle under 20, acquisendo così il diritto di partecipare ad ambedue le rispettive prove nazionali, buon rientro dopo due anni di assenza anche per Viola Mori che ha ceduto il passo, di misura, 13-14 nell’assalto per l’accesso nelle sedici. Intanto al di là dell’Adriatico in terra croata, a Zara, Fabio Miraldi ha conquistato la medaglia di bronzo ai Campionati del Mondo Master di fioretto cedendo 3-4 a Joliot pluridecorato olimpico francese, peccato per il campione senese che ha sfiorato il “triplette” avendo già vinto nelle passate edizioni due allori iridati.