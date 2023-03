Scheletro di una donna ritrovato in Camollia durante lavori di scavo

Lo scheletro di una donna è stato ritrovato stamani in via Camollia, nel centro storico di Siena. La scoperta è avvenuta durante i lavori di scavo da parte di Enel per l’installazione di una serie di tubature.

Il reperto è situato a meno di un metro di profondità. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani e personale della Soprintendenza. Lo stato di conservazione era ottimale e per preservarlo è stato coperta con una tavola.

Domattina lo scheletro sarà rimosso per eseguire ulteriori esami nei magazzini della Soprintendenza e magari stabilire la datazione. Da una prima ricostruzione la sepoltura dovrebbe risalire all’epoca medievale e si dovrebbe trattare di una persona di origini umili. Accanto alla donna è stato ritrovato un chiodo, che poteva avere un ruolo nella tumulazione. Lo scheletro è stato ritrovato davanti alla chiesa dell’Istrice.