Scandicci – Lornano Badesse: il match finisce a reti inviolate

Buon parcheggio esterno del Lornano Badesse sul campo dello Scandicci dopo una gara intensa ma avara di occasioni da rete da ambo le parti.

Le due squadre si sono affrontate a viso aperto ma le difese hanno avuto sempre il sopravvento sugli attaccanti.

Nel primo tempo i locali ha avuto una buona occasione al minuto 15 con Marini che trova pronto Siliberto, mentre il Lornano Badesse si è fatto vedere intorno alla mezz’ora con Di Blasio che alza sopra la traversa e con Andreoli che chiama Timperanza alla deviazione in angolo. Prima dello scadere ancora Siliberto protagonista su una velenosa conclusione di Pierangioli.

Nella ripresa la partita si mantiene sempre vivace con maggiore pressione da parte del Lornano Badesse che reclama per due presunti falli di mano in piena area non rilevati dal direttore di gara.

Le scorribandi di Diarrasouba e Gozzerini non portano a occasioni significative se si eccettua una rovesciata di quest’ultimo che sorvola la traversa.

Anche la squadra di casa non brilla nel creare situazione propizie ad eccezione del minuto 38’st quando Saccardi, in scivolata, mette sull’esterno della rete un invitante traversone basso di Sinisgallo.

Partita bella ed interessante tra due formazioni giovani ma entrambe carenti in fase realizzativa.