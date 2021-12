Scalinata non percorribile, residenti e commercianti chiedono i lavori

Una scalinata pericolante e inutilizzata ormai da qualche mese. E’ quella situata a colonna San Marco, nelle vicinanze del parcheggio che tanti senesi utilizzano lasciando la propria auto prima di recarsi in una delle attività commerciali che sono presenti nella zona. Sulla scalinata devono essere effettuati alcuni lavori per la messa in sicurezza. Da un po’ di tempo essi sono attesi, ma ancora non sono stati realizzati. E nella zona c’è chi chiede (sia commercianti che residenti) che essi siano effettuati a breve, anche per rendere più semplice la camminata per arrivare al ristorante, al bar e alle altre attività che si trovano nelle vicinanze. D’altro canto parliamo di una strada, quella di Pescaia, che ad ogni ora è sempre molto trafficata. Poter camminare in sicurezza per raggiungere un’attività è quindi certamente auspicato.