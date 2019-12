“Sblocca edilizia” , arriva il si del consiglio comunale

Semplificazione, correzione e rettifica di difformità nei procedimenti edilizi questi gli obiettivi del nuovo Regolamento approvato oggi in consiglio comunale. “Un impegno preciso preso da questa maggioranza già in campagna elettorale – ricorda l’assessore all’edizilizia, Francesco Michelotti-. Abbiamo elaborato un disciplinare tecnico con le procedure per la semplificazione, correzione e rettifica degli errori materiali di rappresentazione grafica contenuti nei titoli abilitativi non incidenti sui carichi urbanistico-edilizi, e non rientranti nelle tolleranze previste dalla legge. Basterà il deposito di una perizia tecnica giurata che attesti l’errore materiale per regolarizzare gli errori grafici”.

“Siamo in presenza di una svolta epocale per le procedure edilizie in città, che va nella direzione auspicata di ridurre i tempi e semplificare il quadro normativo – continua Michelotti- Da anni si parlava di questa semplificazione, ma nessuno mai, prima di noi, si era messo seriamente a studiarne la fattibilità”.

“E’ un provvedimento frutto di una precisa volontà politica, ossia quella di semplificare il quadro normativo e la vita di cittadini, tecnici, addetti ai lavori – afferma ancora l’assessore-. Tante sono ad oggi le compravendite immobiliari bloccate a causa di queste difformità e tante sono state le rinunce a causa dei tempi lunghi che prima i cittadini erano costretti a sopportare con l’accertamento di conformità in sanatoria.Da oggi con questo Regolamento i tempi sono azzerati, sarà possibile procedere alle compravendite, permettendo agli operatori del settore (tecnici, notai, agenti immobiliari) di prevedere tempi certi per i rogiti”.