Sarteano, esplode bombola del gas in casa. Anziano finisce in ospedale

I vigili del fuoco del comando di Siena stanno intervenendo nel centro di Sarteano, Via del Sole, per l’esplosione di una bombola del gas avvenuta all’interno di una abitazione.

Un anziano di 92 anni è rimasto ferito ma non è in pericolo di vita ed è stato trasportato immediatamente all’ospedale di Nottola. Ingenti i danni anche in alcune abitazioni adiacenti. Le case, dato il periodo estivo, sono adesso quasi tutte vuote e questo ha permesso che non ci fossero ulteriori feriti.

L’esplosione è avvenuta all’interno di una abitazione per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Sarteano e di Montepulciano, che si trovano sul posto. Presenti anche l’automedica del 118 dell’Asl Toscana sud est e la Misericordia di Sarteano.