Sarrocchi, Rapolano, Sovicille: ecco la situazione dei contagi nelle scuole del territorio

E’ stata una giornata molto difficile per il sistema scolastico del territorio. Il temuto arrivo del virus Sars-Cov-2 si è concretizzato.

All’istituto Sarrocchi di Siena ci sono 5 classi in isolamento. Gli studenti interessati sono 100, e sono tutti in isolamento. In isolamento anche 2 insegnanti ed 1 educatore.

L’insegnante del Sarrocchi, nuovo caso positivo di oggi, ha fatto il tampone in quanto sintomatico, non in quanto contatto dello studente di 16 anni già positivo.

Alla scuola primaria Marconi di Serre di Rapolano è interessata la classe 3A: c’è un caso che ha determinato la misura dell’isolamento domiciliare per 8 bambini e 2 insegnanti. Si è in attesa dell’esito dei tamponi. Il caso ha determinato anche l’isolamento di altri 11 bambini e 2 allenatori della squadra di calcio di Rapolano.

Alla scuola secondaria di primo grado A. Lorenzetti di Rosia-Sovicille è coinvolta la classe 1A: c’è un caso positivo, il cui ultimo giorno di scuola è stato lo scorso 23 settembre. Richiesto tampone per 18 alunni e 4 insegnanti.