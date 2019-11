Sardine a Siena? Spunta un evento su Facebook

Le Sardine arrivano a Siena? Ad ora questa sembrerebbe più un’ipotesi che una certezza. Di certo, c’è che anche sul territorio senese qualcuno si sta muovendo per organizzare un flash-mob anti-Salvini come quelli che a Modena e Bologna hanno portato più di 20mila persone a manifestare. Su Facebook è apparso un evento che porta come data ipotetica l’8 dicembre, anche se viene sottolineata la non ufficialità del giorno. Per il momento non sono molte le adesioni all’evento sense, anche se in lenta crescita (link qui).

L’orario fissato è dalle 19 alle 1. Non ci sono informazioni sul luogo ma la foto lascia pensare che il flash-mob possa avvenire in Piazza del Campo. Se l’8 dicembre venisse designato come data definitiva, troverebbe la concomitanza con il Mercato il Campo.

“Cerchiamo comitati civici, associazioni ma sopratutto voglia e partecipazione, chiediamo quindi il supporto di tutti facendo anche semplicemente girare l’evento o invitando persone” così si legge in uno dei post dell’evento social.

Il movimento delle sardine, dopo aver colpito l’Emilia, potrebbe quindi attecchire spontaneamente pure da noi ed il motivo ce lo ha spiegato uno degli organizzatori: “Io ho pensato di lanciare solamente un’iniziativa sull’onda anti razzista che sta attraversando le altre città italiane, è un evento antipartitico libero, senza capi e chi vuole può partecipare – ci dice- Io non ho secondi fini, ho solo lanciato un’iniziativa popolare e se funziona sono contento… Viva la libertà, questa sconosciuta. Essa va sempre difesa e sempre riconquistata”.

L’organizzatore ci ha fatto inoltre sapere di voler mettersi in contatto con i quattro organizzatori della manifestazione sotto le Due Torri di Bologna, con quelli di Modena e con quelli di Parma.

Arianna Falchi

Marco Crimi