Sardine in piazza San Francesco, in 150 per dire no all’evento con Socci e Fusaro

Le sardine sono tornate in piazza questo pomeriggio a Siena, in piazza San Francesco, per esprimere il loro dissenso nei confronti della manifestazione che negli stessi minuti si stava svolgendo al Santa Maria della Scala con Fusaro e Socci. In 150 hanno dato vita alla “manifestazione delle sardine per la cultura” insieme a professori universitari come Alessandro Fo, Gabriella Piccinni, Maurizio Boldrini, Antonio Prete, ognuno dei quali ha proposto una lettura per questa occasione.

“E’ inammissibile che il Comune di Siena spenda 3mila euro per un evento come quello che si sta svolgendo al Santa Maria della Scala – ha detto Mattia Ciappi, uno dei leader delle sardine senesi –. Tante persone di Siena, molte forze politiche e sociali ci hanno chiesto di manifestare perché c’è uno spettacolo che in realtà è una vera e propria strumentalizzazione. Il nostro obiettivo è quello di dimostrare che senza spendere soldi comunali si riescono a portare persone in piazza a parlare proprio di temi culturali”.