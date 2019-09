Via libera al rifacimento del muro in via Piccolomini, investimento da 80mila euro

Sarà messo in sicurezza e ripristinato il muro in via A. Piccolomini nel quartiere del Petriccio. L’intervento è stato approvato dalla giunta comunale, su proposta dell’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Sportelli, e prevede uno stanziamento di 80 mila euro.

Nell’inverno del 2018, infatti, era stato riscontrato un cedimento, con lesioni e perdita di verticalità del muro in pietra, che si trova nel tratto iniziale della strada. La costruzione, di altezza variabile fino a 4 metri, sorregge il lato destro in salita della via e delimita un’area privata sottostante adibita a parcheggio per le auto e resede per gli esercizi commerciali e un condominio. A causa delle cattive condizioni del muro è stato necessario apporre un divieto di sosta lungo la strada e un divieto di accesso nella zona del piazzale sottostante.

<<Adesso potrà partire la progettazione e la gara per l’affidamento dei lavori di rifacimento e messa in sicurezza del muro – spiega l’assessore Sportelli -, venendo incontro alle legittime necessità dei residenti e degli esercizi commerciali>>.