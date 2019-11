Sarà il comico Paolo Ruffini ad animare il capodanno a Siena

Musica e divertimento in tutto il centro storico: il capodanno a Siena sarà all’insegna della comicità e dello spettacolo per salutare l’arrivo del 2020. Il noto attore Paolo Ruffini si esibirà in Piazza del Campo in un happening comico reduce da un tour di grande successo nei più grandi teatri d’Italia.

Una festa che coinvolgerà una delle più belle piazze d’Italia e tutto il centro storico di Siena che quest’anno sceglie di festeggiare la mezzanotte in compagnia di attori davvero “Up”.

“Dopo l’eccezionale successo dello scorso anno abbiamo scelto di confermare il format con un grande spettacolo in Piazza del Campo dove si potrà salutare la mezzanotte tra divertimento e buona musica insieme a Paolo Ruffini e la possibilità di fermarsi in uno dei tanti angoli del nostro bellissimo centro storico per ballare sulle note di generi musicali diversi e adatti a tutti”, ha commentato l’assessore al Turismo Alberto Tirelli. “L’idea di fondo è quella di avere un’offerta diversificata che possa soddisfare ogni gusto e far vivere a tutti, senesi e visitatori, il Capodanno che preferiscono. Stiamo mettendo a punto gli ultimi dettagli del programma ma quest’anno avremo uno show al tempo stesso emozionante, coinvolgente e divertente, che va anche oltre il tradizionale concerto in Piazza del Campo: la scelta di Paolo Ruffini sono certo che richiamerà tantissime persone che hanno voglia di salutare l’arrivo del 2020 in allegria”, ha aggiunto Tirelli.

Il programma della notte più lunga dell’anno in Piazza del Campo prevede dalle ore 21 lo spettacolo di Paolo Ruffini “Up & Down” con la compagnia Mayor Von Frinzius composta da attori con disabilità.

Al termine dello spettacolo la comicità dell’attore toscano accompagnerà il pubblico fino al tradizionale brindisi di mezzanotte per poi lasciare spazio alla musica. Sul palco salirà la live band tutta al femminile “Vocisole” con brani che spaziano dal rock anni ‘70 al funk fino al pop contemporaneo. Ma in Piazza del Campo si ballerà fino a tarda notte perché la chiusura sarà con gli “80 Febbre” che faranno divertire e cantare il pubblico sulle note di intramontabili tormentoni. Gli altri spazi coinvolti saranno piazza del Mercato, piazza Indipendenza, piazza Tolomei, Logge del Papa, il Foyer dei Rinnovati, la Fortezza Medicea e il largo tra via Montanini e via Banchi di Sopra con un’offerta, a cura dell’associazione Propositivo, che vedrà musica latina e tango, street band e dj set, fino al beat e allo swing.

Tutto il programma della lunga serata senese verrà illustrato alla stampa ed alla cittadinanza venerdì 6 dicembre alle 11 nella Sala delle Lupe di Palazzo Pubblico(Piazza Del Campo 1) alla presenza del sindaco Luigi De Mossi e dell’assessore al Turismo e Commercio Alberto Tirelli.