Si rinnovano i vertici del Sap toscano: il senese Emanuele Viciani è il nuovo segretario regionale

Organizzato dalla Segreteria Regionale Toscana del Sindacato autonomo di Polizia Sap, si è svolto alla sala conferenze del Complesso “Pallavicini” di Pistoia un convegno sul tema importante ed attuale della sicurezza partecipata, con i qualificati interventi, come relatori, del sindaco di Pistoia Alessandro Tommasi, del consigliere regionale della Toscana Marco Niccolai, del senatore della Repubblica Manuel Vescovi e del Questore della provincia di Pistoia Salvatore La Porta

A seguire, in presenza del segretario generale Stefano Paoloni, si sono tenuti i lavori del IX Congresso regionale ed i delegati, in rappresentanza di tutte le province della Toscana, hanno eletto la nuova Segreteria Regionale, tra i cui componenti figura come Segretario regionale Emanuele Viciani. Gli altri componenti della segreteria sono Pengue Michele, Raffaella Puca, Alessandro Baialardo, Giovanni Bargagli, Massimo Bertini, Enrico Matteucci, Massimo Vasarri.

Il neo-eletto segretario regionale Viciani Emanuele sostituto commissario, 55 anni è in Polizia dal 1984; la sua attività sindacale è iniziata nel 1993, ricoprendo già l’incarico di segretario provinciale in Siena.

Emanuele Viciani, nel ringraziare i delegati per la loro fiducia e per il prestigioso incarico conferitogli, ha dichiarato di essere pronto ad affrontare con impegno e determinazione le sfide presenti e future, potendo contare su una struttura forte, coesa, ben organizzata e sul supporto delle Segreterie Provinciali e Nazionale, che sono punti di riferimento fondamentali per tutta l’intensa attività sindacale da svolgere nell’ambito della Regione Toscana.