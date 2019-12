Bellezza e spiritualità avvolgono Sant’Antimo: all’Abbazia è tempo di Natale

La gioia negli occhi delle persone, la pace e serenità che illuminano i cuori della gente. Si avvicina il Natale e l’Abbazia di Sant’Antimo ci farà contemplare la divina bellezza della Natività coinvolgendo tutti e cinque i nostri sensi e riuscendo a farci conoscere, ascoltare e vedere ciò che lo Spirito dice.

Gli appuntamenti cominceranno il 22 dicembre. Alle 11 è infatti in programma la Santa Messa con l’animazione del coro della Cattedrale di Siena Guido Chigi Saracini, alle 12 lo stesso coro si esibirà nel concerto dal titolo “Hodie Christus natus est” . Dalle 15 alle 17 ci saranno le confessioni

Alle 23 del 24 dicembre, giorno della vigilia, In Nocte Nativitatis Dominis , Santa Messa celebrata solennemente in canto gregoriano. A conclusione scambio degli auguri nel chiostro dell’ Abbazia

Il giorno di Natale , il 25 dicembre alle 11, In Nativitate Domini, Santa Messa in canto gregoriano.

Il 26 dicembre alle 18 Santa Messa in canto gregoriano per Santo Stefano. Il 29 dicembre alle 11 Santa Messa in canto gregoriano per la Santa famiglia.

Il 31 dicembre alle 18 Adorazione eucaristica e Vespro solenne ed alle 19 il solenne Te Deum e la benedizione eucaristica

Il primo gennaio alle 11 Santa Messa in canto gregoriano per Maria, Madre di Dio

Il 6 gennaio alle 11 , giorno dell’Epifania, Santa Messa In Epiphania Domini e alle 18 Secondi Vespri In Epiphania Domini in canto gregoriano

Durante il periodo di Natale e durante l’inverno all’Abbazia ci saranno inoltre approfondimenti culturali, concerti, corsi di canto gregoriano, attività didattiche per bambini, degustazione di prodotti del territorio, i laboratori per le corone dell’Avvento ai corsi di canto gregoriano passando ovviamente per le visite guidate all’ Abbazia in tutta la sua bellezza a magnificenza.

Sia il 27 che il 28 dicembre sarà possibile partecipare alla visita guidata all’Abbazia “Perché in tutto sia glorificato Dio”; al termine degustazione dei liquori della Farmacia monastica. La visita guidata si ripeterà anche il 4 gennaio 2020. Ai più piccoli sono dedicate le giornate del 29 dicembre e 5 gennaio 2020 con il laboratorio didattico ‘Anche i capitelli hanno qualcosa da insegnare: decifrare i simboli scritti in Sant’Antimo’.

Dal 29 dicembre al 1 gennaio 2020, secondo corso di canto gregoriano a cura di Livio Picotti: ‘Annus novus in gaudio’. I partecipanti potranno cantare in gregoriano durante le liturgie. Per il 9 e 29 febbraio e per il 14 marzo appuntamento con tre studiosi che in ordine cronologico approfondiranno aspetti archeologici della Val di Starcia, con l’archeologo Jacopo Tabolli, artistici del complesso abbaziale, con lo storico dell’arte Alessandro Bagnoli, e sulla storia di Sant’Antimo con lo scrittore Luca Luchini. Seguirà una degustazione dei liquori della Farmacia monastica. A chiudere il calendario, il 22 marzo, sarà una visita tematica all’Abbazia da leggere come espressione della regola benedettina: ‘Sulle orme di San Benedetto: rileggendo l’Abbazia di Sant’Antimo attraverso la Regola’.

Le visite all’Abbazia potranno essere fatte dalle 10 alle 18

Per informazioni e per poter partecipare agli eventi scrivere una mail a [email protected] [email protected], www.antimo.it oppure chiamare 0577 286300