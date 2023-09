Aou Senese, cittadini e istituzioni a confronto sul Masterplan

Un confronto aperto con la cittadinanza per fare il punto sui lavori di rinnovamento all’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena, su quelli già in essere e sulle progettualità strategiche future.

Questo è “Il Masterplan dell’Aou Senese – Ammodernamento, efficientamento energetico e nuove edificazioni”, incontro pubblico organizzato dalla Direzione dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese che si tiene venerdì 29 settembre, alle ore 15, nell’Aula magna del centro didattico.

“Dopo i confronti con i professionisti, sindacati, comitato di partecipazione aziendale e altri stakeholders, vogliamo sentire le opinioni, i pareri e i contributi dei nostri utenti e pazienti – ha dichiarato il direttore generale dell’Aou Senese, il professor Antonio Barretta -. Il coinvolgimento, la collaborazione, la partecipazione e la condivisione delle idee è un elemento fondamentale per coordinare gli sforzi di miglioramento e orientarli verso obiettivi concreti, focalizzati sulla cittadinanza. Tutto questo in un’ottica – conclude Barretta – di dialogo costruttivo con le istituzioni del territorio”.

Infatti, il piano pluriennale di investimenti e di opere in corso di realizzazione all’ospedale è stato varato con l’accordo interistituzionale firmato da azienda ospedaliero-universitaria Senese, Regione Toscana, comune di Siena, provincia di Siena, Soprintendenza archeologia belle arti e Ppaesaggio delle province di Siena, Grosseto e Arezzo e comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Siena.

Per partecipare, è stata dati ai cittadini la possibilità di prenotarsi, fare domande e avanzare proposte, sia nei giorni precedenti che durante e dopo l’evento. Per farlo, basta scrivere a [email protected] inviando il proprio contributo: ai quesiti sarà data risposta dai referenti istituzionali presenti all’incontro. Allo stesso indirizzo è possibile prenotare un posto nel bus navetta che l’Aou Senese mette a disposizione gratuitamente per potersi recare in ospedale e assistere in presenza all’incontro.

I mezzi partono alle 14.30 dal parcheggio ex Campino di San Prospero, in Viale Vittorio Veneto: servizio attivo fino a esaurimento posti, è consigliata la prenotazione.

È inoltre possibile partecipare da remoto attraverso la piattaforma GoTo al link. Materiale informativo, tra cui brochure e video/rendering dei progetti, già disponibili online sul sito dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese al link.