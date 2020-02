Sabato ‘caldo’ in centro: quattordicenne finisce in ospedale

Sabato sera caldo in città e non soltanto per la temperatura. Anche l’alcol ha fatto la sua buona parte.

I carabinieri sono intervenuti sul finire del pomeriggio in due diversi contesti dove si erano scatenate liti. Il primo alla Costarella, dove due gruppi di ragazzi, tutti minorenni, si sono anche fronteggiati e la peggio è stata per un ragazzino senese classe 2006, per cui sono state necessarie le medicazioni in ospedale.

Sempre intorno alle 20, confusione si è registrata all’interno del complesso museale del Santa Maria della Scala. Ì responsabili della sicurezza hanno chiamato i soccorsi a causa dei problemi registrati all’uscita dalla manifestazione. Tante persone presenti, diverse delle quali verosimilmente hanno esagerato con il vino ed è facile passare dalle parole ai fatti quando si crea anche solo una minima attesa al guardaroba. Provvidenziale l’intervento dei carabinieri che ha permesso di far tornare la situazione alla normalità.

K.V.