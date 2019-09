Santa Maria della Scala: in consiglio comunale nominati i membri della commissione di studio

Nello scorso consiglio comunale del 10 settembre il sindaco Luigi de Mossi aveva informato l’aula dell’intenzione di nominare una Commissione ad hoc per disegnare e definire il futuro del complesso museale.

Dopo l’approvazione dell’emendamento presentato da Massimo Bianchini (Lega) con il quale il consigliere chiedeva di aumentare i componenti della commissione di studio per la gestione del Santa Maria della Scala: da due a tre per la maggioranza e da uno a due per la minoranza, la stessa, dopo le proposte avanzate, è risultata composta dai consiglieri Andrea Piazzesi (Lega), Fabio Massimo Castellani (Voltiamo Pagina) e Orazio Peluso (Forza Italia) per la maggioranza; da Pierluigi Piccini (Per Siena) e Alessandro Masi (PD) per la minoranza. Presidente il sindaco Luigi De Mossi e Michele Pinzuti, segretario generale del Comune, come organo tecnico, senza diritto di voto.

Come ha illustrato De Mossi “questo organismo avrà compiti di studio e verifica degli aspetti tecnico giuridici ed economici sulle modalità di gestione, in modo da consentire una più efficiente ed efficace conduzione di governo”.