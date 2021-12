Santa Lucia, operative le associazioni senese di Protezione civile con 30 volontari

In occasione della tradizionale fiera di Santa Lucia operative in Pian dei Mantellini anche le associazioni senesi di Protezione Civile. Con il ritorno della festa dedicata alla santa protettrice della vista tantissimi i fedeli presenti alla chiesa di San Niccolò e Santa Lucia per ricevere la benedizione. L’ attività di prevenzione ed informazione alla popolazione nel rispetto delle normative anti Covid, svolta all’esterno del luogo di culto, è stata concordata con il Comune di Siena. Trenta i volontari impegnati su turni di due ore dalle 8 alle 20.