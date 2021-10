Sanitari non vaccinati, cinquanta le segnalazioni arrivate all’ospedale di Siena

Riguardo ai sanitari non vaccinati “abbiamo ricevuto una 50ina di segnalazioni da parte del dipartimento di prevenzione dell’Asl sud est e sono scattati i provvedimenti previsti dalla norma. Resta una decina di situazioni che auspico si possa definire a breve”. Antonio Barretta, dg dell’Aou senese, fa il punto su quanto sta accadendo all’ospedale con l’applicazione del Dl 44 del 2021 ed anche con l’obbligo di green pass nei luoghi di lavoro: “Le prime verifiche -spiega- sono partite negli scorsi giorni. Per ora abbiamo controllato 200 persone due dipendenti di una ditta esterna non sono stati fatti entrare”. Tanti sono stati gli argomenti affrontati dal dg dopo la visita da parte della struttura del commissario straordinario per l’emergenza covid, diretta dal Colonnello Arturo De Santis. Si parla anche dei possibili nuovi posteggi da creare in una zona di fronte al Dea: “Sto attendendo la firma di una concessione che ho chiesto al tribunale fallimentare-dice- .Intendiamo avere 400 posti in più in questa zona”. Bezzini invece ha fatto un quadro della situazione sull’argomento dei vaccini: “La Toscana è la regione con il più alto tasso di adesione alla campagna di vaccinazione, siamo vicini all’82% di popolazione coperta. Mi auguro che anche altri aderiscano”, ha detto. “Più di 60mila toscani hanno fatto la terza dose”, afferma Bezzini che poi ricorda quali sono le categorie che possono farsi la somministrazione e conclude con un appello agli over 80: “Le evidenze dimostrano che, dopo due dosi, la protezione tende a scendere”, quindi “è importantissimo farsene una aggiuntiva”. Anche il Governatore della Regione Eugenio Giani ha ribadito che in Toscana la vaccinazione ha funzionato. “Questo risultato è un grande merito del sistema sanitario e dei cittadini che hanno risposto positivamente alla campagna di vaccinazione. Siamo sulla strada giusta, il generale Figliuolo anche questa mattina si è complimentato con noi e, quindi, con tutti i cittadini toscani, che hanno compreso l’importanza di vaccinarsi, per tutelare se stessi e soprattutto i propri cari”.