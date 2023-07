Sanità pubblica: incontro tra Cgil, Cisl, Uil e Giuseppe Giordano

A seguito di una richiesta di incontro da parte delle sigle sindacali, si è svolta una riunione tra i rappresentanti senesi di CGIL, CISL, UIL ed il neo-assessore alla Sanità del Comune di Siena Giuseppe Giordano.

“I temi discussi sono stati tanti, – spiegano i sindacati – dai bisogni di salute dei cittadini alle difficoltà legate al pronto soccorso e alle liste di attesa, dalla necessità di un potenziamento della sanità territoriale a partire, ma non solo, dalle case di comunità fino al processo di riorganizzazione del sistema dell’emergenza-urgenza e all’ormai non più sostenibile carenza di personale legata a vincoli normativi che mettono in ginocchio il sistema sanitario pubblico”.

“Abbiamo apprezzato sia il rinnovato interesse dell’amministrazione sui temi della sanità che il processo di sinergia istituzionale promosso dal Comune, – sottolineano Cgil, Cisl, Uil – ma soprattutto la volontà espressa di tenere vivo un percorso di confronto con le Organizzazioni Sindacali Confederali, ovvero con chi non solo rappresenta le lavoratrici e i lavoratori del settore ma fa dell’impegno sulla garanzia del diritto costituzionale alla salute per tutte e tutti i cittadini, lavoratori e pensionati, un pilastro della propria attività sindacale”.

“Auspichiamo che questo metodo di discussione continui nel tempo – concludono le sigle – consentendo a tutti un confronto di merito con l’obiettivo di raggiungere fattivi risultati per una buona sanità pubblica al servizio della collettività