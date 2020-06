Sanità, LogoSiena: “Al Cup tempi di attesa troppo lunghi, monitoriamo l’attività degli operatori”

“I cittadini continuano a dover sopportare lunghe attese telefoniche per la prenotazione di prestazioni attraverso il Cup”, lo ha denunciato in una nota stampa l’associazione LogoSiena. Ma l’accusa no si ferma qua, secondo il gruppo, ” nonostante quanto proclamato dal direttore generale USL Toscana Sud Est a gennaio 2020 -si legge- e gli sforzi del Dg Giovannini per ripristinare la normale vivibilità dell’ospedale delle Scotte”, al problema citato poco sopra si aggiunge che “spesso vengono fornite indicazioni fuorvianti ed errate da parte di operatori del servizio, fino ad arrivare ad episodi di “comunicazione problematica” nell’approccio con l’utenza “. Consapevoli del periodo di particolare emergenza dovuto al covid 19 i membri di LogoSiena chiedono” che il potenziamento di tale servizio sia effettuato non solo a parole- dicono-, ma messo finalmente in pratica in quanto rappresenta un importante “filtro” per i cittadini che non devono pagare le conseguenze del malfunzionamento”. La loro proposta è quella che “ad ogni operatore Cup venga assegnato un codice di riconoscimento da comunicare all’utente al momento del contatto telefonico, al fine di monitorare ed eventualmente verificare le attività prestate sia in termini quantitativi che qualitativi”.