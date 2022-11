Sanità, allarme di Bezzini: “In Toscana mancano 800 milioni di euro, il sistema è al collasso”

“Il sistema è sottofinanziato, va detto a voce alta. Se se la questione non viene affrontata a monte, questo problema rischia di travolgerci” ed ancora “Se ci confrontiamo con la media europea, al sistema sanitario nazionale mancano 12 miliardi di euro, e alla Toscana mancano 800 milioni”. A lanciare l’allarme è Simone Bezzini, assessore regionale al Diritto alla salute, durante l’Agorà della salute nell’ambito del Festival della salute. ““A questa situazione si aggiunge il quadro che si profila quest’anno a causa del caro energia: il sistema sanitario regionale avrà costi maggiorati di 200 milioni rispetto al 2021 solo per le bollette. Quindi il caro energia rischia di togliere risorse per l’erogazione dei servizi”, ha aggiunto Bezzini. Per l’assessore il sistema sanitario “rischia di fare la fine della rana bollita”. Prosegue Bezzini:“Questa situazione l’ho descritta al governo precedente e lo sto dicendo a quello attuale: così rischiamo di non farcela”