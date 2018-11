Sangiovese purosangue: il vitigno italiano protagonista a Palazzo Pubblico

Dopo oltre un decennio di successi di pubblico ed operatori del settore la quarta edizione di Sangiovese Purosangue, la manifestazione dedicata a uno dei vitigni italiani di riferimento, torna i prossimi 3 e 4 novembre a Siena, ospitata, per la prima volta, all’interno di Palazzo Pubblico.

L’appuntamento, ideato e organizzato dal presidente dell’associazione Enoclub Siena Davide Bonucci, prevede momenti di approfondimento e degustazioni, alla presenza di vignaioli, operatori e giornalisti, ma anche di tanti appassionati.

Sono 70 le aziende partecipanti con le loro etichette di Sangiovese in purezza e più di 300 i vini in assaggio nell’affascinante scenario dei Magazzini del Sale a Palazzo Pubblico (P.zza Il Campo), aperti al pubblico sabato 3 e domenica 4 dalle 15,30 alle 19,30 (ingresso 20 euro, ridotto 15).

Per l’assessore al Turismo Alberto Tirelli l’iniziativa <<rappresenta un importante momento di conoscenza enologica verso un vitigno che, a pieno titolo, è tra le eccellenze più apprezzate del nostro territorio. Una delle chiavi di successo sui mercati internazionali>>.

Con Sangiovese Purosangue, l’unica iniziativa specifica sul vitigno, universalmente riconosciuta come evento di riferimento nel settore enologico con eco mediatico in Italia e all’estero, Bonucci intende impegnarsi per <<continuare il progetto di valorizzazione del vitigno partendo dal suo nucleo toscano, tramite indagini e confronti con le altre zone vinicole italiane: Romagna, Umbria e Lazio>>.