San Valentino, donazioni di coppia al Centro Emotrasfusionale dell’Aou Senese

Donazioni di sangue di coppia. Così il Centro Emotrasfusionale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese celebra San Valentino, festa degli innamorati.

Lunedì 13, martedì 14 e mercoledì 15 febbraio le coppie di donatrici e donatori potranno recarsi all’ospedale Santa Maria alle Scotte per effettuare insieme la loro donazione: si tratta di un’iniziativa organizzata insieme alle organizzazioni di volontariato Anpas, Avis e Fratres del territorio, oltre che insieme al Gruppo Donatori di Sangue delle Contrade di Siena. Per prenotare la propria donazione di coppia, basta chiamare lo 0577 585076 (risponde dal lunedì al sabato, dalle ore 10 alle 13). A tutte le coppie che si recheranno a donare dal 13 al 15 febbraio, oltre alla consueta colazione, verrà consegnata una confezione di cioccolatini offerta dalle associazioni di donatori di sangue.

“Devo ringraziare i nostri straordinari volontari che ci aiutano a pianificare e realizzare eventi specifici per potenziare l’informazione e organizzando congiuntamente queste iniziative, tanto simpatiche quanto importanti per incentivare nella popolazione la cultura della donazione di sangue. – commenta la dottoressa Elena Marchini, direttrice del Centro Emotrasfusionale dell’Aou Senese -. Con un ottimo lavoro di squadra, stiamo cercando di usare un linguaggio adeguato a raggiungere l’interesse e la consapevolezza dei donatori più giovani sull’importanza di questo grande gesto di solidarietà”.

“Poi, al di là della singola ricorrenza, Siena e il suo territorio rispondono sempre positivamente a questo tipo di chiamate: nel 2022 il nostro centro è tra i pochi in Toscana ad aver avuto un incremento delle donazioni in controtendenza rispetto alle altre realtà trasfusionali regionali. Anche per questo, il nostro ringraziamento va a tutti i donatori di sangue e alle associazioni di volontariato – conclude la dottoressa Marchini -: è sicuramente questa la più bella dimostrazione che problemi e criticità, di qualsiasi tipo, possono essere superati solo con l’aiuto reciproco e il lavoro di squadra”.