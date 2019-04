San Rocco a Pilli, pacco sospetto vicino alla scuola. Intervengono gli artificieri ma era una… palla

Un episodio a dir poco singolare si è verfiicato a san rocco a Pilli, via Giovanni da Verrazzano, vicino alla scuola elementare.

Una donna ha chiamato i carabinieri segnalando un pacco sospetto in strada, nelle vicinanze della scuola appunto. Dati i recenti fatti di cronaca, la donna ha chiarito che temeva si trattasse di un ordigno, così poco dopo è arrivata una pattuglia dei carabinieri di Rosia.

I militari hanno preallertato gli artificieri di Firenze e inoltre si sono attivate ulteriori pattuglie a Siena che si apprestavano ad intervenire in eventuale supporto. I militari intervenuti, avvicinatisi con prudenza e attenzione all’oggetto, accertavano che si trattava in realtà non di una bomba carta ma di una palla di carta di quaderno e scotch usata presumibilmente dai bambini della scuola vicina per giocare. L’oggetto è stato rimosso. Si era trattato solo di un equivoco.