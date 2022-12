San Miniato, via libera della giunta ad un nuovo parcheggio in via Veterani dello sport

È stato approvato dalla giunta comunale nella riunione di ieri, giovedì 29 dicembre, su proposta dell’assessore all’urbanistica Michele Capitani, l’intervento per la realizzazione di un’area a parcheggio pubblico a raso lungo via Veterani dello sport, nel quartiere di San Miniato.

“Si tratta di un intervento – ha spiegato Capitani –, conforme al piano operativo, che rientra nella riqualificazione complessiva della zona, che comprende fra l’altro anche il tracciato di via Berlinguer e la sistemazione conseguente di piazza della Costituzione. L’intervento, che porterà alla realizzazione di venti posti auto, prevede la realizzazione di un’area pubblica per nuovi posti auto, che costituisce porzione di una più ampia area di parcheggi pubblici le cui localizzazione e dimensioni dovranno soddisfare le esigenze delle molteplici attività del tessuto urbano esistente: impianti sportivi, residenze, attrezzature scolastiche e di interesse comune. Si tratta di un’opera, frutto della convenzione con il soggetto attuatore, va inquadrata come scomputo agli oneri di urbanizzazione”.