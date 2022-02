San Miniato, tentata rapina: fatto esplodere nella notte bancomat Monte dei Paschi

Con l’allentarsi delle misure restrittive anti-contagio da covid stanno purtroppo tornando anche i casi di criminalità nel territorio: nelle ultime settimane sono stati denunciati numerosi furti in abitazione – nella case in strada Chiantigiana e a Scacciapensieri per citare due esempi – su cui stanno indagando gli uomini dell’Arma dei Carabinieri. Stanotte invece qualcuno, tentando di rubarne i soldi, ha assaltato un bancomat della filiale Mps a San Miniato, in piazza della Costituzione, cercando di farlo saltare in aria. Sul posto è intervenuta la polizia che è attualmente a lavoro sul caso.