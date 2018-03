San Gimignano: tenta il furto in un alimentari del centro. Fermato dai carabinieri

Lo scontro tra due auto, un terribile schianto frontale, è stato fatale per un uomo di 40 anni che ha perso la vita nell’impatto, avvenuto intorno alle 17.30 sulla strada Provinciale 541 in località La Speranza, tra Colle val d’Elsa e Casole d’Elsa. L’incidente, avvenuto per cause ancora in corso di accertamento, è avvenuto tra le due auto e non ha lasciato scampo al quarantenne sardo. Ferite lievi per un altro dei passeggeri, di 37 anni, di Casole d’Elsa, portato a Poggibonsi, ospedale di Campostaggia. Gravissime invece le condizioni di un uomo di 68 anni anche lui di Casole