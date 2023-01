San Gimignano ricorda l’anniversario della partenza dei volontari per la Liberazione

A 78 anni di distanza San Gimignano ricorda il gelido mattino dell’8 gennaio 1945 quando 58 concittadini partirono volontari per il Nuovo Esercito di Liberazione verso la Linea Gotica.

Domenica 8 gennaio dalle 11 in Sala del Consiglio il Comune di San Gimignano e la sezione Anpi di San Gimignano ricordano l’anniversario della partenza dei volontari sangimignanesi da Piazza del Duomo sopra due camion scoperti, in pieno inverno, per rincorrere un grande ideale di libertà e giustizia sociale contro ogni sopruso e imposizione.

Fra gli interventi, dopo i saluti istituzionali di Andrea Marrucci Sindaco di San Gimignano, Daniela Morbis assessora con delega alla Cultura della memoria e Simone Tabani, presidente della sezione Anpi di San Gimignano, ci saranno le testimonianze dirette di Guido Lisi e Luciano Giomi, volontari partigiani e presidenti onorari della sezione Anpi di San Gimignano.

Come avveniva prima di questi anni di pandemia che hanno costretto a celebrare l’anniversario nelle modalità on-line, al termine della cerimonia seguiranno il lancio del tesseramento Anpi 2023 e il pranzo conviviale presso il ristorante La Mandragola.