Per L’AltRa Stagione San Gimignano ci apre i suoi musei e il suo Duomo

La Fede come ispiratrice di arte, bellezza, magnificenza. Le visite al Duomo di San Gimignano permetteranno di conoscere e farsi ispirare dalla figura della Madonna e dalla Creazione. Il primo appuntamento sarà sabato 7 dicembre alle 15.30 con una visita guidata dal titolo Piena di Grazia, la figura di Maria. Il secondo incontro, Egli ha fatto Cielo e Terra, la Creazione Le visite al Duomo di San Gimignano permetteranno di conoscere è invece fissato per il giorno 11 gennaio 2020, sempre alle 15.30.

Le visite rientrano nell’ambito di L’altRa stagione, un periodo dell’anno in cui la forma dei luoghi e dei paesaggi si manifesta attraverso un più intimo e raccolto senso di bellezza. Lontana dai mesi estivi, dai numerosi viaggiatori, L’altRa stagione, trova una più alta espressione spirituale dell’arte e dell’ambiente naturale in un territorio da sempre immagine dell’Italia nel mondo, la Toscana ed in particolare quella del sud. San Gimignano, Colle Val d’Elsa, Siena, San Giovanni d’Asso, Montepulciano, Pienza, Montalcino, Sant’Antimo e Cortona aprono i propri musei, le proprie chiese ed i loro luoghi più identitari alla volontà dei visitatori che amano viaggiare e osservare la bellezza attraverso un punto di vista diverso da quello offerto dalla già conosciuta stagione dei grandi flussi di primavera e d’estate.

Le colline del Chianti, le collezioni artistiche e monumentali dei borghi toscani, l’unicità di Siena, le Crete senesi e la Val d’Orcia diventano l’ambiente ideale entro cui L’altRa stagione prende forza attraverso eventi, mostre, visite guidate, degustazioni che, da a novembre a marzo, prenderanno vita all’interno delle sedi museali del territorio.

Le visite guidate – tematiche potranno essere prenotate scrivendo una mail a [email protected] o telefonando al numero 0577 286300

Ma L’altRa stagione a San Gimignano non si ferma qui ed infatti i Musei Civici di San Gimignano propongono una serie di visite guidate e didattiche alla mostra Hinthial – L’ombra di San Gimignano. L’eccezionale bronzetto offerente, protagonista dell’esposizione temporanea allestita presso il Museo Archeologico.

Le visite guidate si terranno nei giorni 21 dicembre 2019, 12 gennaio, 15 febbraio e 8 marzo 2020 a partire dalle 15.30. Sempre nello stesso periodo si terranno, inoltre, laboratori didattici per i più giovani nelle giornate del 29 dicembre 2019, 25 gennaio, 29 febbraio e 21 marzo 2020 a partire dalle 15:30.

Prenotazioni: [email protected] o 0577 286300