San Gimignano, doppio appuntamento in biblioteca con “Merende di storie” e “De Agricultura”

Una due giorni dedicata ai libri e alla lettura per grandi e piccini tutta da vivere all’interno della biblioteca comunale Ugo Nomi Venerosi-Pesciolini.

Giovedì 27 ottobre alle ore 17 “Merende di storie” per bambini; in collaborazione con Unicoop Firenze la saletta per bimbi ospiterà i più piccoli per una merenda inusuale dove al gusto si abbinano i libri letti dagli operatori della biblioteca, ma anche dai genitori.