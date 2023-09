San Gimignano: dal 15 settembre necessaria la 6Card

Prosegue a San Gimignano il percorso di riorganizzazione del servizio di raccolta rifiuti avviato in Val d’Elsa.

A partire dal 15 settembre, tutti i nuovi contenitori di raccolta rifiuti potranno essere utilizzati esclusivamente con la 6Card in dotazione. Per quella data tutti gli utenti del comune di San Gimignano dovranno quindi essere dotati della 6card (consegnata ad oggi a tutti, cittadini e attività). Per coloro i quali ne risultino ancora sprovvisti (o che l’abbiano smarrita) l’invito è a contattare il gestore scrivendo una mail all’indirizzo [email protected].

Proseguono intanto le attività di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza: nel weekend, infatti, saranno nuovamente a disposizione di cittadini e attività gli eco-informatori. Sabato 9 e domenica 10 settembre, il personale appositamente formato da Sei Toscana presidierà le nuove postazioni di raccolta, illustrando le corrette modalità di conferimento dei rifiuti. È inoltre a disposizione di tutti il video tutorial che spiega, passo passo, come utilizzare i nuovi contenitori (link).

Tutte le informazioni sui servizi attivi nel comune di San Gimignano e i materiali per effettuare una corretta raccolta differenziata sono a disposizione dei cittadini cliccando qui oppure chiamando il numero verde 800127484.