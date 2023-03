San Gimignano, continuano gli incontri pubblici per la riorganizzazione della raccolta rifiuti

Vanno avanti le attività di comunicazione per la riorganizzazione dei servizi di raccolta dei rifiuti a San Gimignano. Dopo gli appuntamenti di lunedì scorso e di ieri, questa sera, mercoledì 22 marzo, ci sarà l’ultimo incontro alle 21 al circolo Arci di Castel San Gimignano.

Iniziata lunedì anche la distribuzione delle 6Card per l’utilizzo dei nuovi cassonetti. Comune e Sei Toscana hanno allestito diversi punti di consegna per venire incontro a tutta la comunità: Urp piazza Martiri di Montemaggio 20 e 22 marzo (9-13), 21 e 23 marzo (9-13 e 15,30-18); Protezione civile a Santa Lucia 24 e 25 marzo (10-13 e 14-19); Belevedere, presso la sede del Comune piazza Martiri della Libertà, 27 marzo (14-19); Arci Ulignano 28 marzo (14-19) e 29 marzo (10-13 e 14-19); Arci Castel San Gimignano 30 marzo (10-13 e 14-19); Arci San Benedetto 31 marzo e 1° aprile (10-13 e 14-19); Arci Pancole 3 aprile (10-13 e 14-19). Chi ha utilizzato la 6Card per accedere al centro di raccolta nel corso del 2022 non deve ritirarla.

Per assistere cittadini e attività nel conferimento dei rifiuti, sono stati attivati gli eco-informatori che presidieranno le nuove postazioni di raccolta, illustrando le corrette modalità di utilizzo e conferimento. Dopo la giornata del 18 marzo, gli eco-informatori saranno presenti, dalla mattina al pomeriggio, sabato 25 marzo e sabato 1° aprile sul territorio.