San Gimignano, auto si ribalta in un campo

Mentre transitava con la propria auto una donna ha segnalato di aver visto un’autovettura con i fari accesi ribaltata in un campo.Il fatto è accaduto a San Gimignano, nella strada del Sottobosco. Sul posto i carabinieri, è stata infatti inviata l’autoradio del Nucleo operativo radiomobile. I militari intervenuti constatavano che all’interno dell’auto non c’era nessuno. L’auto risultava negativa in Banca Dati. Richiesti accertamenti ai carabinieri di Empoli dove risultava risiedere il proprietario. Si apprendeva che il proprietario dell’auto dopo l’incidente si era fatto venire a prendere da un amico, col proposito poi di recuperare l’auto all’indomani con carro attrezzi. Si tratta di un incidente autonomo ed è impossibile accertare se il proprietario avesse bevuto.