San Gimignano, 15 access point nel centro storico per la rete internet gratuita

Conclusi i lavori di installazione ed attivazione sul territorio comunale di 15 access point Wi-fi gratuiti, ubicati in prossimità di spazi pubblici di ritrovo, offrendo per tutti un servizio di connessione gratuita ad internet. I lavori sono stati compiuti dall’amministrazione comunale di San Gimignano mediante il consorzio Terrecablate. Il progetto rientra all’interno dell’iniziativa promossa dalla commissione europea denominata ‘WiFi4eu’ e finalizzata alla concessione ai comuni europei di contributi a fondo perduto sotto forma di voucher del valore di 15mila euro per la realizzazione di hot-spot gratuiti. Il Comune di San Gimignano ha partecipato al bando nel 2018 ed in base alla graduatoria stilata e resa pubblica è stato inserito nell’elenco dei comuni assegnatari del voucher.

L’assessore alla innovazione tecnologica, Gianni Bartalini, ha commentato: “Ringrazio la precedente smministrazione per aver partecipato al bando europeo ed aver ottenuto il contributo sotto forma di voucher afferma così come ringrazio il servizio informatico del comune ed i tecnici del consorzio Terrecablate per la predisposizione del progetto finale, la realizzazione dei lavori e l’attivazione degli hot-spot ad accesso libero. L’attuale amministrazione al fine di promuovere un accesso alla rete internet più capillare ed omogeneo possibile su tutto il territorio comunale ha aggiunto al contributo europeo ulteriori risorse economiche per circa 19mila euro. Così facendo la copertura territoriale è stata completa, a beneficio di tutti coloro che vorranno collegarsi alla rete, e va da porta San Giovanni a porta San Matteo passando per le piazze Cisterna e Duomo fino alla rocca, dai quartieri limitrofi al centro storico di Santa Chiara e di Belvedere, scuole comprese, fino alle frazioni più lontane, da Strada, Le Mosse a Pancole e Badia a Elmi, Ulignano, da Santa Lucia a Castel San Gimignano. Ritengo infatti che l’esecuzione e la messa in esercizio del progetto, così come proposto, possa rappresentare un elemento di oggettivo valore aggiunto per tutto il territorio comunale, oltre che costituire, sul piano pratico, un servizio molto richiesto dalla cittadinanza utile a garantire connessioni adeguate alle sempre crescenti esigenze di connettività dell’utenza”.

Per connettersi gratuitamente agli hot-spot con Ssid “Wifi4EU” è necessario seguire la seguente procedura valida sia con smartphone, sia con pc fisso o notebook: una volta connessi aprire un browser internet; al primo accesso verrà richiesta una registrazione al portale; cliccare su ‘registrati’; compilare il form con i dati personali e il numero di cellulare; pochi istanti dopo si riceverà sul numero di cellulare la password per accedere al servizio e si verrà rinviati alla pagina di login; una volta inserita la password appena ricevuta via sms si potrà procedere con la navigazione internet. Per gli accessi futuri o da altri dispositivi utilizzare come nome utente il proprio numero di cellulare preceduto da 0039 (es. 0039 + numero di cellulare).

Ecco di seguito le postazioni attivate sul territorio comunale: