San Casciano dei Bagni, Sangiuliano: “Il Comune ospiterà il museo nazionale con i ritrovamenti”

“Queste opere rinvenute sono la nostra storia, una storia che va coltivata”, ed ancora “se la storia dell’incontro tra romani ed etruschi avvenuto in modo non conflittuale può servire ad alimentare un’idea di collaborazione e concordia tra popoli e diverse civiltà allora ben venga la sottolineatura di questo spunto”. Lo ha detto il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano nel suo intervento al convegno “Dentro il Sacro. Multiculturalismo e plurilinguismo nello scavo del Bagno Grande a San Casciano dei Bagni” ospitato all’Università per Stranieri di Siena. “C’è la massima attenzione per la valorizzazione” degli scavi di San Casciano dei Bagni, ha assicurato il ministro. “Abbiamo concordato di tenere una prima esposizione dei ritrovamenti al Quirinale – ha aggiunto-. Il Ministero ha poi avviato le procedure per l’acquisto della curia di un palazzo cinquecentesco a San Casciano dei Bagni che diventerà museo nazionale e che ospiterà quanto rinvenuto e quanto speriamo di riportare alla luce”