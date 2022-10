San Casciano dei Bagni, rubata la cassaforte dentro la filiale di banca Tema

Carabinieri al lavoro a San Casciano dei Bagni dalle 3.30 di stanotte a causa del furto avvenuto nella filiale di banca Tema.

I ladri sono riusciti ad entrare all’interno dei locali dell’istituto di credito in viale Manciati, la sede che fino a poco tempo fa era stata di banca Valdichiana, e sono riusciti a portare via la cassaforte con 10mila euro all’interno.

Sono in corso le indagini per stabilire come i malviventi siano riusciti a entrare e come siano riusciti a portare via la cassaforte, a lavoro per sopralluogo e rilievi gli uomini della compagnia di Montalcino e del radiomobile.