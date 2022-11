San Casciano dei Bagni, Carletti: “Ora Ministero ci sostenga nel percorso”

“La portata di questa scoperta non può essere gestita dal singolo comune di San Casciano dei Bagni. Ora abbiamo bisogno di supporto chiaro e dal Mic abbiamo avuto conferma di questo sostegno”. Lo dice il sindaco di San Casciano dei Bagni Agnese Carletti commentando la notizia della scoperta del più grande deposito di statue in bronzo di età etrusca e romana al Santuario ritrovato. “Abbiamo creduto fortemente in questi scavi ed il progetto viene da lontano, dalle amministrazioni comunali passate. Oggi abbiamo ottenuto un grande risultato e non ci aspettavamo di trovare queste meravigliose opere bronzee”, ha aggiunto. Per il sindaco il ritrovamento è “un’occasione unica per la Valdichiana, per la provincia di Siena, Toscana, Lazio e Umbria. Se riusciremo a realizzare un grande museo ed un parco termale otterremo enormi ricadute”, ha continuato.