Salvini(Lega): “Grazie a noi il Palio torna in città, nonostante la contrarietà di Pd e M5s”

La battaglia politica in città non risparmia nemmeno il Palio che diventa oggetto di contesa tra le varie formazioni. Così il commissario provinciale della Lega Paolo Salvini ‘stuzzica’ Enrico Letta, segretario nazionale del Pd eletto parlamentare nel nostro territorio: “il suo partito ha infatti votato contro l’emendamento per riportare il Palio in città. Per fortuna, grazie alla Lega il Palio di Siena, se saremo in zona bianca, si farà”, sottolinea l’esponente del Carroccio che, dopo aver ricordato che proprio il senatore leghista Luca Briziarelli ha portato l’emendamento in Senato. ” Si tratta di un grande risultato per tutta la nostra comunità, con una ricaduta positiva anche per il settore turistico e commerciale. Dispiace davvero che i Cinque Stelle ed il Pd abbiano votato contro questo emendamento; anche perché il segretario Letta è stato eletto proprio a Siena nelle elezioni suppletive dello scorso ottobre e dovrebbe conoscere la sensibilità di tutto il territorio per questa manifestazione che non ha eguali nel mondo”, continua Salvini