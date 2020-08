Salta su un’auto parcheggiata distruggendo la carrozzeria, 15enne denunciato

A Siena un 15enne è finito nei guai. Nella notte fra il 4 ed il 5 agosto scorsi, durante una delle sue scorribande notturne, per le quali il giovanissimo è stato più volte identificato dai poliziotti della Questura nel centro storico, il minore, dopo essersi arrampicato su un muretto in Piazza del Mercato, è saltato sopra il tetto di un’autovettura di proprietà di una senese, lì parcheggiata, provocandone seri danni alla carrozzeria.

E’ stato però notato da un testimone, che ha voluto fornire alla Polizia una dettagliata descrizione fisica dell’autore dell’atto vandalico.Non è stato, quindi, difficile per gli investigatori della Squadra Mobile, che ormai hanno un quadro abbastanza chiaro dei giovani “più vivaci” che frequentano la zona, individuarlo. La vittima, particolarmente indignata nel constatare i danni arrecati alla propria macchina, ha poi sporto querela per l’episodio delittuoso subito.

Il giovane, che peraltro non è nuovo a questo tipo di comportamenti, è stato, pertanto, denunciato alla Procura della Repubblica del Tribunale dei Minori di Firenze, innanzi alla quale dovrà rispondere del reato di danneggiamento.E’ l’ennesimo episodio illecito che ha provocato una reazione della cittadinanza ma che ha trovato pronta risposta da parte della Polizia.