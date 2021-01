Saldi, le dieci regole da seguire in tempo di covid

Anche nel 2021 gennaio è mese di saldi. Solitamente il periodo degli sconti è fissato per la prima settimana di gennaio in tutte le regioni; quest’anno, per la ben nota situazione straordinaria dovuta al covid, ogni regione ha fissato una data diversa. Qualche regione ha già iniziato, ma la maggioranza deve ancora dare il via alla tradizionale stagione dei ribassi. La Toscana, insieme a Emilia Romagna e Veneto, sarà tra le ultime dato che dovrà aspettare fino al 30 gennaio.

Chiaramente i ribassi del 2021 saranno condizionati dalle misure di prevenzione al coronavirus. A tal proposito federazione moda Italia-Confcommercio ha stilato un decalogo di comportamenti da seguire per evitare la diffusione del morbo. Ecco le regole: