Sabato a Siena No green pass e Stop 5g manifestano in piazza

Nuova manifestazione a Siena contro il Green Pass. La protesta si terrà il prossimo sabato 31 Luglio, in Piazza Matteotti a Siena, dalle 17 alle 21 ed è organizzata dal partito 3v che incontrerà i cittadini “per esprimere il proprio dissenso nei confronti del GreenPass e delle recenti decisioni governative che limitano ulteriormente la libertà individuale”, si legge in una nota. Durante l’evento interverranno: Luca Teodori, segretario nazionale Movimento 3V; Tommaso Agostini, candidato del partito alle suppletive di Siena; Serenella Bischi, coordinatore della Rete Toscana senza Elettrosmog – Stop 5G; Coordinamento Toscano per la fine dello Stato di emergenza