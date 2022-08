Rugani Hospital rafforza l’area medica dedicata alle degenze brevi

Ricoveri brevi per offrire ai pazienti e ai loro famigliari un servizio di assistenza medico ed infermieristico completo e continuativo. Sono quelli che la Rugani Hospital mette a disposizione dal prossimo mese di settembre prevedendo quattro posti letto di area medica da destinare al servizio.

Il servizio. Sarà una struttura di ricovero breve per quei pazienti che, a seguito di un episodio di acuzie minore o per la riacutizzazione di patologie croniche o per la necessità di un processo riabilitativo post intervento, necessitano di supporto sanitario a bassa intensità clinica. Sarà prevista la presenza 24 ore su 24 di personale medico, infermieristico e anestesista reperibile. Non si tratta di ricoveri di lungodegenza, ma ricoveri brevi per un periodo che va da una settimana a un massimo di un mese. Il ricovero non è convenzionato con il servizio sanitario nazionale.

Tutte le prestazioni sanitarie e domestico-alberghiere erogate sono a carico del paziente o di Compagnie Assicuratrici, Fondi o Enti che hanno stipulato una convenzione con la nostra struttura.

Come ricevere informazioni. Per informazioni è possibile telefonare al numero 0577 – 578311 oppure all’indirizzo email [email protected]