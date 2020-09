Ruby Ter, Silvio Berlusconi è positivo al covid: presentata istanza di legittimo impedimento

Istanza di legittimo impedimento depositata nei giorni scorsi dagli avvocati difensori di Silvio Berlusconi al Giudice del tribunale di Siena dove l’ex premier è imputato per corruzione in atti giudiziari in uno dei filoni del processo Ruby ter. L’udienza è in programma per giovedì 1 ottobre e l’istanza è stata presentata dai legali Federico Cecconi e Enrico De Martino visto il perdurare delle condizioni fisico-cliniche di Berlusconi che lo vedono ancora positivo al covid-19.

Chiesti 4 anni e mesi Nell’ultima udienza il pm Valentina Magnini aveva chiesto una condanna a 4 anni e 2 mesi di reclusione per il leader di Forza Italia reo, secondo l’accusa, di aver pagato il pianista senese di Arcore, Danilo Mariani, anch’esso imputato, per indurlo a falsa testimonianza sul caso olgettine.