Rubano una borsa in una nota pasticceria ma vengono beccate dalle telecamere: denunciate

Oggi a Siena, carabinieri della locale stazione di Viale Bracci, al termine di un’attività d’indagine scaturita dalla denuncia di furto presentata da una 32enne parrucchiera di origine albanese, hanno identificato e deferito in stato di libertà alla locale Procura per “furto aggravato in concorso”:

una 46enne, nata a Pitigliano, residente a Monteriggioni, coniugata, impiegata, incensurata;

una 66enne, nata a Sorano, residente a Siena, vedova, pensionata, incensurata.

Una settimana fa le stesse, trovandosi all’interno di una notissima pasticceria senese di Strada Massetana Romana, approfittando di un momento di distrazione della denunciante, si erano impossessate della sua borsa contenente denaro contante e documenti personali.

Sono state tradite dalle telecamere interne all’esercizio pubblico e dalla conoscenza diretta che ne avevano i carabinieri che hanno visionato le immagini.