Rubano le bandiere di Montone e Torre: denunciati tre studenti universitari

Un’antipatica bravata, potremmo definire così l’impresa di stanotte di tre studenti universitari 21enni originari di Perugia, due dei quali sono iscritti a importanti atenei del nord Europa, ragazzi di buona famiglia giunti a Siena per il palio e alla ricerca di qualche emozione. Dopo aver prelevato una bandiera della contrada del Montone, esposta sul palazzo della Fondazione MPS i tre, non rendendosi esattamente conto di cosa avessero combinato, hanno deciso di entrare nella sede della stessa contrada per bere qualcosa. I contradaioli increduli hanno osservato la loro bandiera in mano agli sconosciuti che, rendendosi conto finalmente di averla fatta grossa la restituivano trafelati con tanto di scuse, salutavano e assolutamente tranquilli si sono allontanati. La dirigenza del Montone ha chiamato i carabinieri che sono arrivati immediatamente con una gazzella del radiomobile della locale Compagnia. I militari hanno appreso i particolari dell’originale vicenda e si sono messi alla ricerca dei tre, con l’aiuto di alcuni volenterosi ragazzi del Montone, rintracciandoli in via del Sole intenti a sottrarre un altro trofeo, una bandiera della Torre alla quale mostravano di ambire, giusto per non dover tornare a casa a mani vuote. Non hanno fatto in tempo a portare a termine il secondo tentativo di furto che sono stati catturati dai carabinieri che li hanno condotti in caserma in viale Bracci, per trascorrere il resto della notte in compagnia dei militari che redigevano gli atti inerenti ai fatti appena trascorsi. I tre hanno infine capito di rischiare seri danni sul magnifico “cursus honorum” intrapreso, hanno chiesto non venissero informati i loro genitori e si sono scusati. Si procederà ora nei loro confronti con una denuncia alla Procura della Repubblica per tentato furto aggravato.